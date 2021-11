Week-end des Grands Crus #15 Bordeaux, 17 juin 2022, Bordeaux.

Week-end des Grands Crus #15 Quai des Chartrons Hangar 14 Bordeaux

2022-06-17 – 2022-06-19 Quai des Chartrons Hangar 14

Bordeaux 33000 Bordeaux

Le Week-end des Grands Crus, est un rendez-vous immanquable pour les passionnés de grands vins de Bordeaux ! En deux jours, vous participez à une dégustation de vin hors du commun, rencontrez propriétaires et œnologues, prenez vos repas en leur compagnie et allez visiter des propriétés prestigieuses, berceaux de vins fabuleux des meilleures appellations de Bordeaux.

L’Union des Grands Crus, organisatrice de l’événement, est à l’origine des «dégustations primeurs». Chaque année au printemps, des milliers de journalistes et de professionnels du vin sillonnent le Bordelais à la découverte du nouveau millésime, encore en barriques. Dans chaque lieu de dégustation une organisation immuable : des alignements de table, des «crachoirs», des échantillons du nouveau millésime et derrière la table, le propriétaire ou maître de chai qui vient apporter au professionnel (futur acheteur) les éléments techniques sur le nouveau «bébé». C’est ce même principe de dégustation que vous vivez lors du «Week-end des Grands Crus» destinée au grand public, avec le millésime juste mis en bouteilles et un millésime antérieur au choix du propriétaire.

L’Union des Grands Crus de Bordeaux organise une nouvelle édition du Week-end des Grands Crus, un événement d’exception, réunissant les amoureux de la vigne et du vin.

Rythmé par plusieurs temps forts, son point d’orgue est la dégustation de plus de 110 Grands Crus de Bordeaux, sur les rives de la Garonne.

Ce moment de rencontres et d’échanges avec les propriétaires et les représentants, se prolongera par des activités uniques telles que des Dîners privés dans les Châteaux, des Circuits découvertes du Vignoble avec dégustation et déjeuner dans les propriétés. La Coupe de l’Union au Golf du Médoc viendra clôturer ce Week-end autour des grands vins.

+33 5 56 51 91 91

