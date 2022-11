Week-end des FRAC

2022-11-19 – 2022-11-19 Focus sur la photographie pendant un week-end ! Samedi 19/11 : atelier de création « apparitions » avec l’artiste photographe Hélène Thiennot. Avec pour décor le jardin du FRAC Alsace, les participants seront invités à s’initier à la photographie argentique par le procédé du sténopé. Ils imagineront une mise en scène de leur corps ou d’un objet leur appartenant afin de créer des apparitions habitant le paysage l’espace d’un instant. Ils pourront ensuite développer leur tirage et s’initier au photogramme afin de créer des images hybrides entre empreintes d’objets et images photographiques. A partir de 16 ans.

Dimanche 20/11 : rencontre-discussion avec l’artiste photographe Vincent Chevillon et Gregory Quenet. Les institutions dédiées à l’histoire naturelle ont fortement contribué en Occident à construire notre regard sur le vivant et sur les ailleurs. Constituées d’objets dit naturels contribuant à la connaissance du vivant, ils n’en sont pas moins des objets éminemment culturels, et nous renseignent sur la culture de ceux qui les ont façonnés. A partir de 16 ans. Week-end des FRAC : atelier et discussion avec des artistes dernière mise à jour : 2022-11-16 par

