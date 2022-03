Week- end des Forêts en scène ! Académie du Climat, 19 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 10h00 à 20h00

gratuit

Réservoirs de biodiversité, 2e puits de carbone après les océans, source de bien-être et leviers de développement d’une croissance verte, les forêts sont essentielles aux humains et à la planète. 15 ateliers, 6 conférences, 5 rdv musicaux et festifs et la rencontre des professionnels des bois… Les arbres prennent racine à l’Académie du Climat : venez ! (tout est gratuit)

15 ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS

Prends-en de la graine – Avec les animateurs nature de l’ONF

Quelles sont les astuces pour reconnaitre les différentes graines d’arbres entre elles ? Comment se fait-il que les plantes, qui ne se déplacent pas, colonisent sans cesse de nouveaux milieux ? Le public est invité à comprendre le cheminement d’une graine en s’essayant à diverses épreuves… et à planter la sienne !

Samedi 19 et dimanche 20 mars. En continu de 10h à 17h

Explorateurs du vivants – Avec l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

Saviez-vous que la forêt abrite que 1m3 de sol forestier abrite à lui seul 1000 espèces différentes ? Tous jouent un rôle dans la décomposition de la matière et la préservation des sols… Munis de loupes, plongez vos yeux dans la litière forestière à la rencontre de lunes, de larves de rhinocéros et autres cétoines !

Samedi 19 et dimanche 20 mars. En continu de 10h à 17h

Les bateaux naissent en forêt – Avec les Inventeurs

Atelier réservé aux enfants de 6-10 ans – Saviez-vous qu’aux 17e et 18e siècles, des forêts entières étaient consacrées à la construction de navires ? Bienvenue au cœur de l’atelier d’écoconstruction de l’Académie du climat. Retroussez vos manches et suivez attentivement consignes et plans de montage ! Au planning : la fabrication de bateaux à hélice.

Samedi 19 et dimanche 20 mars. En continu de 10h à 16h30 – Inscription obligatoire sur onf.fr Durée 1h environ

Dis Clément, tu nous expliques la forêt ? – Avec l’Office national des forêts

Pourquoi est-ce que les arbres perdent leurs feuilles en hiver ? Pourquoi dit-on que les forêts sont le poumon vert de la planète ? Notre célèbre forestier podcaster sera présent pour répondre aux questions des petits… et des grands et transmettre son amour de la forêt.

Samedi 19 et dimanche 20 mars. En continu de 10h à 17h

A table ! – Avec l’école comestible

Familiers des lieux, les équipes de l’Ecole comestible vous initient à la confection de mets forestiers. Au menu : tarte forestière, velouté d’herbes sauvages, cake aux orties et champignons, légumes rôtis aux saveurs des bois, pickles de baies, d’épines et de bourgeons… Des recettes où orties et épines caressent les papilles !

Le samedi 19 mars. A 10h30 et à 14h30 – Inscription obligatoire sur onf.fr Durée 2h environ

Les livres d’arbres… – Avec la Bibliothèque Arthur Rimbaud

Auprès d’un arbre entouré de verdure, découvrez l’Arbre sous toutes ses formes et ses enjeux environnementaux, au cœur d’une riche sélection de documentaires et fictions, adulte et jeunesse, où les livres et BD côtoient les DVD et les CD de textes lus.

Samedi 19 mars. En continu de 10h à 18h

Sérigraphie ta forêt – Avec spart Design

Venez customiser votre tote-bag aux couleurs de la forêt et de l’événement ! Offerts pour l’occasion, ces sacs en coton bio serviront d’écrins à vos créations du week-end ! Rejoignez la Team #jagispourlaforêt

Samedi 19 et dimanche 20 mars. En continu de 10h à 17h

Origami et plantations – Avec l’Académie du Climat

A partir de feuilles en papier biodégradable, apprenez à créer un pot de fleur en origami. Vous viendrez y déposer un peu de terreau et une petite plante, offerte pour l’occasion. De retour à la maison, à vous d’en prendre soin, et de mettre en pratique les précieux conseils de nos jardiniers !

Samedi 19 et dimanche 20 mars à partir. En continu de 10h à 17h

Vannerie sauvage – Avec les animateurs nature de l’Office national des forêts

La nature est pleine de ressources ! Venez apprendre à tresser les tiges des végétaux (lierre, jonc, clématites…) pour confectionner des petits objets du quotidien. Une belle alternative au collier de pates à l’approche des fêtes de mai !

Samedi 19 et dimanche 20. En continu de 10h à 17h

Arbristoires– Avec Laurent Azuelos

Laurent Azuelos, conteur et botaniste de son état, fait dialoguer poésie et sciences naturelles… Une manière sensitive et amusante de découvrir le vivant et ses secrets dans une ambiance feutrée, savamment conçue par les acteurs du collectif PhotoClimat.

Samedi 19 mars. En continu de 14h à 17h

Le compostage pour les nuls ! – Avec URBAN-ECO

A quoi sert le compostage ? Que peut-on mettre dans un composteur ? Apprenez à réduire vos déchets par compostage ou lombricompostage et découvrez les petites bêtes qui transforment nos épluchures en bel engrais et enrichissent la terre.

Samedi 19 mars. En continu de 14h à 17h

Couture au naturel – Avec l’Académie du climat

Envie de fabriquer votre propre tote-bag ? Apportez votre vieux t-shirt préféré, des chutes de tissus ou des vêtements trop petits, cet atelier est fait pour vous ! L’industrie textile est l’une des plus impactante au monde sur l’environnement. Apprendre à coudre, à réparer ses vêtement et à créer ses propres accessoires, c’est agir pour la planète !

Samedi 19 mars. En continu de 14h à 16h– inscription obligatoire ici Durée 1h environ

Invente ta vie bas carbone – Avec l’Académie du Climat

Atelier réservé aux enfants à partir de 9 ans – On entend souvent parler d’empreinte carbone mais sais-tu de quoi il s’agit ? Cartes et feutres en main, viens mesurer ton empreinte carbone et celle de ta famille. Attention, la moyenne nationale par famille est de 12 tonnes (équivalent CO2) par an ! Découvre, en t’amusant, les nombreuses manières de réduire ton empreinte carbone en réinventant ton mode de vie.

Samedi 19 mars. En continu de 15h à 17h30 – inscription obligatoire ici Durée 1h environ

Herboriste en herbe – Avec les Cueilleuses de paysages

Les forêts sont pleines de ressources, les forêts nous font du bien… Venez créer votre baume respiratoire à base d’huiles essentielles de pin sylvestre ou encore, votre baume de plantain pour résister aux assauts des moustiques… le plus naturellement possible.

Le dimanche 20 mars. En continu de 10h à 17h

Au temps où les poissons volaient… – Avec Ludovic Souliman

Autrefois, les poules pondaient des œufs de lune, les arbres parlaient et les poissons volaient… Ludovic Souliman, baroudeur de l’imaginaire, sort de son sac des histoires farfelues et contes en ribambelle pour petits et grands.

Dimanche 20 mars . En continu de 14h à 17h

1 RENCONTRE ETUDIANTS & PROFESSIONNELS

Rencontre avec les étudiants et les professionnels de la filière forêt-bois : des métiers de passion et d’avenir

Vous souhaitez découvrir les métiers de la forêt et du bois ? Vous êtes à la recherche d’un stage ou d’une alternance dans le domaine forestier ? Venez échanger avec des forestières et des forestiers enthousiastes et passionnés ! Vous aurez également la chance de pouvoir admirer la patience et les trésors de créativité mis en œuvre par les Compagnons du Devoir qui proposeront, en continu, des démonstrations de travail du bois.

Samedi 19 et dimanche 20 en continu de 10h à 17h

6 CONFERENCES

QUEL AVENIR POUR NOS FORETS ? CONFERENCE

Réservoirs de biodiversité, 2e puits de carbone après les océans, source de bien-être et leviers de développement d’une croissance verte, les forêts sont essentielles à l’Homme et la planète. Mais l’accélération des changements climatiques entraîne un dépérissement des forêts dans des proportions jamais connues… Alors, quel avenir pour nos forêts ?

Avec Hervé Le Treut, climatologue, spécialiste de la simulation numérique du climat et membre de l’Académie des sciences, Jean Francois Dhote , Directeur de Recherches, INRAE et Régine Touffait ingénieur forestier à l’Office national des forêts.

Une table-ronde animée par le journaliste Denis Cheissoux

Vendredi 18 mars à 17h Inscription obligatoire en cliquant ici

LES ARBRES REMARQUABLES – CONFERENCE

Samedi 19 mars à 10h

Savez-vous qu’il y a plus de 200 arbres remarquables répertoriés à Paris ? Un arbre remarquable se distingue par ses dimensions, son intérêt historique ou encore son esthétisme. Il vous est proposé un voyage virtuel à la découverte du cèdre pleureur le plus étrange de Paris, du premier arbre américain cultivé en France ou encore d’un pistachier datant du 18e siècle. Qui sait, il se cache peut-être près de chez vous ? Avec Jean-Christophe Lucas, guide conférencier à la Direction des Espaces Verts de la Ville de Paris

Inscription obligatoire sur onf.fr

LES ARBRES, HOTES DE LA BIODIVERSITE – CONFERENCE

Samedi 19 mars à 12h

La Ville de Paris gère un patrimoine arboré de près de 500 000 arbres dont 110 000 agrémentent nos rues. Des essences variées qui, de la racine à la cime, offrent des micro-habitats indispensables à une petite faune trop souvent méconnue : insectes, araignées, champignons, lichens mais aussi petits mammifères et oiseaux. Pascal Bonneau, guide conférencier, aiguise notre curiosité, à grand renfort de photos et d’anecdotes.

Avec Pascal Bonneau, guide conférencier à la Direction des Espaces Verts de la Ville de Paris

Inscription obligatoire sur onf.fr

QUAND L’ART DIALOGUE AVEC LA FORET – CONFERENCE

Samedi 19 mars à 15h

La forêt n’a jamais cessé d’occuper l’imaginaire et la vie des artistes et la période actuelle ravive ce lien ancestral. Fabrice Hyber, à la fois artiste, créateur d’une forêt et premier ambassadeur du fonds de dotation « ONF – Agir pour la forêt », Eva Jospin, qui échafaude de fascinantes forêts en carton, et Vincent Laval, « artiste-marcheur-cueilleur » engagé dans la protection des forêts, sont trois artistes emblématiques de ce lien.

Cet évènement se conclura par l’interprétation de la pièce de Dvorak « le silence de la forêt » par la violoncelliste Olivia Gay, accompagnée de la pianiste Celia Oneto Bensaid, deux artistes engagées en faveur de l’environnement.

Une table-ronde animée par Alice Audouin, fondatrice d’Art of Change 21 et commissaire d’exposition.

Inscription obligatoire en cliquant ici

LA FORET, UN ESPACE VIVANT DE SANTE ET DE BIEN -ETRE – CONFERENCE

Dimanche 20 mars à 10h30

Etudes scientifiques à l’appui, nous savons désormais que la forêt agit bénéfiquement sur notre santé et notre vitalité : baisse de la tension, de la fatigue et du stress, meilleure oxygénation, renforcement des systèmes immunitaires, augmentation de la concentration… Pleine de ressources, la forêt nous offre aussi des instants de calme et de reconnexion à la nature.

Alice Vivian, formatrice en gestion du stress et fondatrice de mojom, accueillera le public par une séance de réveil corporel et de mise en énergie avant de partager sa connaissance du vivant.

Inscription obligatoire ici

LAFORET EN MOTS, EN NOTES ET EN IMAGES – CONFERENCE

Dimanche 20 mars à 15h

Celles et ceux qui aiment la forêt en parlent mieux que tout autre ! En mots, en sons ou en images, il n’est pas de supports qui n’aient été explorés pour lui rendre hommage…

En présence de Michel Seydoux, réalisateur du film le Chêne actuellement en salles, Laurent Tillon, forestier naturaliste à l’ONF et auteur de l’ouvrage « Et si on écoutait la nature ? » et Nicolas Gilsoul, architecte paysagiste et grand prix de Rome, auteur de « Bête de Villes ».

Avec les témoignages et la participation musicale de Albin de la Simone, de Tim Dup, auteur de la BO du film Le Chêne et de Laura Cahen, trois artistes inspirés et engagés pour les forêts.

Une table-ronde animée par la journaliste Ségolène Alunni.

Inscription obligatoire en cliquant ici

5 Rendez-vous à la buvette forestière – Gérée et animée par YES We Camp

Climat-o-ké des arbre – Avec l’Académie du Climat, Appel d’air et l’Office national des forêts

Attrapez le micro ! C’est à vous ! Chanteuses et chanteurs de scène… ou de salles de bain, vous êtes attendus pour une soirée festive, sur fond de playlist dédiée aux arbres et à la nature. Quelle plus belle manière de leur rendre hommage ? Et pour celles et ceux qui souhaitent réviser, c’est par ici : Destination Forêt

Vendredi de 20h à 23h

DJ set Cooling Rythms

Le crew ORDINATEUF propose une nouvelle expérience sonore immersive aux influences downtempo, hip-hop, ambient et dub. Une ambiance délibérément « rythmes de refroidissement » pour détendre nos circuits internes, parfois en surchauffe !

Vendredi de 16h à 20h

Attrape rêve ! – Avec COAL et l’artiste Thierry Boutonnier, dans le cadre du projet participatif Appel d’Air

Venez fabriquer des attrapes rêves à l’aide de rameaux et de branches de Paulownia tomentosa. Un recyclage utile et symbolique offrant l’occasion de parler déforestation à travers le monde et ses répercussions sur les écosystèmes et les populations.

Samedi à partir de 14h

Inscription obligatoire en cliquant ici

Atelier de bouturage – Avec COAL et l’artiste Thierry Boutonnier, dans le cadre du projet participatif Appel d’Air

Accroître la présence des arbres au sein du Grand Paris vous semble important ? Profitez de cette journée pour rejoindre la démarche d’Appel d’Air en adoptant un jeune plant et participez à un atelier de fabrication de boutures de Pauloxnia tomentosa, assorti de conseils arboricoles et biologiques !

Samedi à partir de 15h

Inscription obligatoire en cliquant ici

Blind-test chants d’oiseaux

Saurez-vous reconnaitre le chant du Faucon chauve ? L’imiter peut-être ? Venez tester vos connaissances ornithologiques et reproduire les chants des oiseaux à l’aide d’appeaux.

Dimanche de 15h à 17h

Inscription obligatoire en cliquant ici

Où ? à l’Académie du Climat, 2 place Baudoyer Paris 4e

Et pour info, la Buvette de l’Académie est ouverte jusqu’à minuit !

Pour connaitre la programmation de l’Académie du Climat :

