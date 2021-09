Week-end des Editions Daendrevi à Paimpont : rencontres, dédicaces, balade contée… Paimpont, 25 septembre 2021, Paimpont.

Week-end des Editions Daendrevi à Paimpont : rencontres, dédicaces, balade contée… 2021-09-25 – 2021-09-26

Paimpont Ille-et-Vilaine

Une maison d’édition authentique dédiée aux contes et légendes.

Premier projet de l’association les Amis de Daendrevi, la maison d’édition du même nom est créée en 2020 en cœur de Brocéliande.

L’objectif ? Promouvoir défendre et promouvoir les patrimoines culturel et naturel. Avec sa première collection d’ouvrages « paroles de bretagne ! », Daendrevi met en lumière les contes et légendes de Bretagne et de Brocéliande. Les 5 livres disques de la collection permettent de retrouver « toute l’intensité d’une balade contée en forêt ». Avec la complicité de conteurs et d’illustrateurs, les ouvrages édités de manière éco-responsable, regroupent des contes populaires issus de la forêt de Brocéliande, des aventures de korrigans mais aussi l’histoire de Merlin ou encore des légendes d’outre-tombe…

Une démarche équitable et authentique où la promotion du patrimoine breton passe aussi par une juste rémunération des auteurs et la diffusion de la création artistique auprès du plus grand nombre. Pour promouvoir le projet, Daendrevi et la Porte des Secrets s’associent le temps d’un week-end évènementiel.

Les 25 et 26 septembre, la parole est aux conteurs !

Samedi :

– De 14h30 à 18h : rencontre – dédicace avec les conteurs auteurs et illustrateurs

Artistes présents : les conteurs DamÉnora, Ozégan, Zem et les illustrateurs Persyfa, Lawrence Rasson, Sténo

Temps forts :

– De 15h30 à 17h: Légendes du Graal, par le barde-empluméor Ozégan

Parcours conté et musical autour du lac de Paimpont, durée : 1h30, à partir de 6 ans (14,50€, sur réservation)

– A 16h30 : conte illustré en direct avec un duo auteur / illustrateur (durée : 10 mn)

Dimanche :

– De 14h30 à 18h : rencontre-dédicace avec les conteurs auteurs et illustrateurs

Artistes présents : les conteurs DamÉnora, Ozégan, Zem et les illustrateurs Persyfa, Séverine Pineaux, Sténo

Temps forts :

– A 16h30 : conte illustré en direct avec un duo auteur / illustrateur (10 min)

