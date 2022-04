Week-end des choeurs de la région Sud Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Week-end des choeurs de la région Sud Marseille 6e Arrondissement, 6 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement. Week-end des choeurs de la région Sud Musicatreize 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement

2022-05-06 – 2022-05-08 Musicatreize 53 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône 5 concerts

14 choeurs

300 choristes



• Vendredi 6 mai à 20h – Concert I

Avec Le choeur des ateliers (83) direction Lisa Magrini / Le choeur des jeunes (13) direction Amine Soufari / Les Voix de Mars (13) direction Cécile Andrée



• Samedi 7 mai à 17h – Concert II

Avec Volubilis (13) direction YeoMyoung Lim / Choeur des Alpes du Sud (04-05) direction Pierre Bord



• Samedi 7 mai à 20h – Concert III

Avec Aix Tralala (13) direction Anne-Solène Ravalec / Urmas (13) direction Valérie Marque / Le Choeur du Luberon (84) direction Johan Riphagen



• Dimanche 8 mai à 11h – Concert IV

Avec Ensemble vocal de l’IESM (13) direction Guilhem Demeyere / Art et Terre (06) direction Lydie Odetti / Choeur Philharmonique de Martigues (13) direction Emmanuel Trenque



• Dimanche 8 mai à 15h – Concert V

