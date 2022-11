Week-end des arts La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

La Forest-Landerneau

Week-end des arts La Forest-Landerneau, 26 novembre 2022, La Forest-Landerneau. Week-end des arts

Salle polyvalente La Forest-Landerneau Finistère

2022-11-26 – 2022-11-27 La Forest-Landerneau

Finistère La Forest-Landerneau L’Atelier des Arts Forestois présente : Catherine REY, aquarelliste, invitée d’honneur. Accompagnée de nombreux peintres et sculpteurs ! « Dis dessine-moi une montre ! ». Imaginons ce nouveau « Petit Prince » descendu de son astéroïde, où le temps ne compte pas, qui s’émerveille déjà qu’un soupçon de pigment, quelques gouttes d’eau et beaucoup de talent puissent, par cette étonnante alchimie, faire naître une mécanique aussi parfaite. Ce fil rouge du travail de Catherine REY laisse aussi une large place aux objets du quotidien, parfois grands oubliés de nos greniers et de nos placards, ainsi qu’aux fleurs de nos jardins. Diplômée des Beaux-Arts d’Avignon, elle pratique passionnément l’aquarelle avec un savoir-faire sans cesse remis en question. Pédagogue dans l’âme, Catherine REY travaille en partenariat avec le magazine « PLAISIR DE PEINDRE ». Elle appartient à la Société des Aquarellistes de Bretagne et possédai une belle image régionale, nationale et internationale. Le week-end des Arts Forestois La Forest-Landerneau

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forest-Landerneau Autres Lieu La Forest-Landerneau Adresse Salle polyvalente La Forest-Landerneau Finistère Ville La Forest-Landerneau lieuville La Forest-Landerneau Departement Finistère

La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-forest-landerneau/

Week-end des arts La Forest-Landerneau 2022-11-26 was last modified: by Week-end des arts La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau 26 novembre 2022 finistère La Forest-Landerneau Salle polyvalente La Forest-Landerneau Finistère

La Forest-Landerneau Finistère