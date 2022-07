Week-end des arts de la rue Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Week-end des arts de la rue Bagnères-de-Bigorre, 7 août 2022, Bagnères-de-Bigorre. Week-end des arts de la rue

BAGNERES-DE-BIGORRE dans la ville Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Pôle du Tourmalet |CDT65 CDT65CDT65dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE

2022-08-07 – 2022-08-07

dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Du vendredi après-midi au dimanche soir, une quinzaine de compagnies professionnelles se produiront pour tous les publics. Cirque déjanté, théâtre d’objets, pièces dansées, musique en déambulation… chacun est sûr de trouver son bonheur ! D’autant plus que tous les spectacles sont gratuits (ils sont financés par la Ville). Visualisez le programme sur : https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/agenda/week-end-des-arts-de-la-rue/1616/0?dated=2022-08-05&datef=2022-08-07 Chaque premier week-end d’août, la ville s’anime au rythme des spectacles proposés dans ses rues emblématiques, sur ses pittoresques petites places ou à l’ombre de ses grands arbres. +33 5 62 95 49 18 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/agenda/week-end-des-arts-de-la-rue/1616/0?dated=2022-08-05&datef=2022-08-07fr Du vendredi après-midi au dimanche soir, une quinzaine de compagnies professionnelles se produiront pour tous les publics. Cirque déjanté, théâtre d’objets, pièces dansées, musique en déambulation… chacun est sûr de trouver son bonheur ! D’autant plus que tous les spectacles sont gratuits (ils sont financés par la Ville). Visualisez le programme sur : https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/agenda/week-end-des-arts-de-la-rue/1616/0?dated=2022-08-05&datef=2022-08-07 dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65 CDT65CDT65

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Pôle du Tourmalet , CDT65 CDT65CDT65dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Week-end des arts de la rue Bagnères-de-Bigorre 2022-08-07 was last modified: by Week-end des arts de la rue Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 7 août 2022 BAGNERES-DE-BIGORRE dans la ville Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Pôle du Tourmalet |CDT65 CDT65CDT65

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées