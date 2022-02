Week -end des artisans d’art Plonéour-Lanvern, 7 mai 2022, Plonéour-Lanvern.

Week -end des artisans d’art Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern

2022-05-07 – 2022-05-07 Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre

Plonéour-Lanvern Finistère

Peintures, photos, gravures, bijoux, objets de décoration, vêtements et accessoires, vous serez enchanté(e)s par la diversité et l’originalité des œuvres et des matériaux utilisés (cuir, tissus, soie, bois, métaux ….).

Petite restauration sur place, pass sanitaire obligatoire.

Samedi de 10h à 19h et dimanche 14h à 18h.

arttescap@gmail.com +33 6 88 79 17 38

Peintures, photos, gravures, bijoux, objets de décoration, vêtements et accessoires, vous serez enchanté(e)s par la diversité et l’originalité des œuvres et des matériaux utilisés (cuir, tissus, soie, bois, métaux ….).

Petite restauration sur place, pass sanitaire obligatoire.

Samedi de 10h à 19h et dimanche 14h à 18h.

Halle Raphalen 14 Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-02-10 par