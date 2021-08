Saint-Jean-de-Blaignac Saint-Jean-de-Blaignac Gironde, Saint-Jean-de-Blaignac Week-end dépaysant à Bonhoste ! Saint-Jean-de-Blaignac Saint-Jean-de-Blaignac Catégories d’évènement: Gironde

Week-end dépaysant à Bonhoste ! 2021-10-15 – 2021-10-17

Saint-Jean-de-Blaignac Gironde Saint-Jean-de-Blaignac vendredi 15 octobre : 18h guinguette avec repas champêtre et concert en extérieur. samedi 16 octobre : journée entière consacrée aux loisirs avec différents créneaux horaires d'escape game dans notre cave souterraine et différents créneaux pour des chasses aux trésors pour les enfants. dimanche 17 octobre : 10h yoga dans les vignes pendant 2h et brunch à 11h30

+33 5 57 84 12 18

château Bonhoste

