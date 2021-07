Paris Couleurs Brazil Paris Week-end découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Week-end découverte « Oser écrire ! » Couleurs Brazil, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 11 au 12 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 14h à 19h

payant

9 heures d’atelier en un week-end pour écrire en toute liberté à partir de propositions stimulantes ! Vous écrivez ? Des poèmes, un journal, vos mémoires ? Vous écrivez ? En cachette, en secret, en projet ? Venez découvrir le plaisir d’écrire en atelier ! Dans l’élan de quelques lectures, entrer dans l’exploration de sa propre langue, aller à la rencontre des mots, de son texte et de celui des autres, écrire ensemble, échanger… Bienvenue en atelier d’écriture ! Week-end ouvert en priorité aux personnes n’ayant jamais participé à nos ateliers. Animations -> Atelier / Cours Couleurs Brazil 18 rue du Borrego Paris 75020

12 : Marx Dormoy (376m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (415m)

Contact :Une langue à soi 0676988974 langue.soi@gmail.com http://ateliers-ecriture.fr/index.htm https://www.facebook.com/ateliers.une.langue.a.soi/ 0676988974 langue.soi@gmail.com Animations -> Atelier / Cours

