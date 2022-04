Week-end découverte et festif à la fruitière Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

2022-05-07 – 2022-05-07

Pontarlier Doubs Pontarlier De 10h à 18h .

Organisée par le Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté.

Visite de l’atelier de fabrication et projection-film sur la fruitière. Marché de producteurs locaux et animations pour enfants (maquillage, vache à peindre et à traire). Buvette et restauration sur place. Le dimanche 8 mai à 11h : lâcher de ballons.

Se renseigner pour les tarifs.

