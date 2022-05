Week-end découverte Dvořák Théâtre du Capitole, 7 octobre 2022, Toulouse.

Week-end découverte Dvořák

du vendredi 7 octobre au samedi 8 octobre à Théâtre du Capitole

### Concert C’est la première fois que Dvořák est à l’honneur à l’Opéra national du Capitole, avec l’entrée au répertoire de son chef-d’oeuvre lyrique, Rusalka. Pour célébrer cet événement, tout un week-end est consacré à la découverte de l’immense compositeur tchèque : les joyaux de sa musique de chambre, son oeuvre pour piano mise en regard avec celle de son grand ami Brahms, et un voyage à travers les plus belles mélodies tchèques : une exploration, par les meilleurs interprètes, du génie de Dvořák dans toute sa plénitude. ### Programme : **Chef-d’œuvre de la musique de chambre tchèque **David Grimal : Violon / Itamar Golan : Piano Antonín Dvořák, Bedřich Smetana et Josef Suk : Œuvres pour piano et violon Antonín Dvořák : Quintette pour piano et cordes en la majeur, op.81 **Quatuor à cordes Les Dissonances **Vendredi 7 octobre, 20h **Dvořák et Brahms : l’amitié parfaite **Amir Katz : Piano Dvořák et Brahms Œuvres pour piano Samedi 8 octobre, 15h **À la découverte de la mélodie tchèque **Katerina Knežíková : Soprano Roger Vignoles : Piano Samedi 8 octobre, 17h30 ![]() ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6076606) ![]() #### Infos pratiques * Le 7 octobre à 20h * Les 8 octobre à 15h & 17h30

Tarif : 10€

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



