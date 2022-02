Week-end « Découverte du Clown » avec Les Matapeste Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Week-end « Découverte du Clown » avec Les Matapeste Niort, 19 février 2022, Niort. Week-end « Découverte du Clown » avec Les Matapeste Niort

2022-02-19 09:00:00 – 2022-02-20 17:00:00

Niort Deux-Sèvres Les Matapeste mettent un point d’honneur à révéler au public tous les aspects du clown, sous toutes ses formes. D’où l’initiative de ce rendez-vous DÉCOUVERTE, au Palais Mondial des Clowns, dédié aux amateurs. Public concerné : adultes, avec peu ou sans expérience du clown

Durée : 12 heures reparties sur 2 jours – 12 participants Les Matapeste mettent un point d’honneur à révéler au public tous les aspects du clown, sous toutes ses formes. D’où l’initiative de ce rendez-vous DÉCOUVERTE, au Palais Mondial des Clowns, dédié aux amateurs. Public concerné : adultes, avec peu ou sans expérience du clown

Durée : 12 heures reparties sur 2 jours – 12 participants +33 9 50 54 29 21 Les Matapeste mettent un point d’honneur à révéler au public tous les aspects du clown, sous toutes ses formes. D’où l’initiative de ce rendez-vous DÉCOUVERTE, au Palais Mondial des Clowns, dédié aux amateurs. Public concerné : adultes, avec peu ou sans expérience du clown

Durée : 12 heures reparties sur 2 jours – 12 participants https://www.clownsmatapeste.com/

Niort

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Ville Niort lieuville Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Week-end « Découverte du Clown » avec Les Matapeste Niort 2022-02-19 was last modified: by Week-end « Découverte du Clown » avec Les Matapeste Niort Niort 19 février 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres