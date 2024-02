Week-End Découverte d’instruments Polynotes Paris, samedi 16 mars 2024.

Demande d’informations et inscription par mail : accueil@polynotes.org

L’école de musiques Polynotes (11e) organise deux sessions de découverte d’instruments (enfants et adultes) en mars 2024

Découverte d’instruments adultes (à partir de 15 ans)

Essayer un instrument, en éprouver la sensation, en tirer des sons… cette découverte est toujours passionnante. les enfants adorent et s’amusent beaucoup, et pourquoi pas les adultes?

Au programme: présentation des instruments, un/e professeur/e dans chaque salle avec des instruments pour plusieurs, 2 ou 3 cours de 30mn d’instruments différents, une plage de déambulation libre au cours de laquelle on peut « zapper » et essayer tous les autres instruments. Enfin, un temps collectif est proposé où on essaie de jouer tous ensemble, petit défi que les professeur/es de Polynotes savent mener à bien.

Instruments proposés: batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, piano, saxophone, ukulélé, violon, violoncelle.

Infos pratiques :

Date et horaires : samedi 16 mars à 2024 / 15h à 18h

Lieu : Polynotes, 83 rue léon frot 75011 Paris

Tarif : 73€ + 2€ (adhésion à l’association)

Inscription et demande d’informations : accueil@polynotes.org

Découverte d’instruments enfants (5 à 8 ans)



Le temps d’un « mini stage », les enfants découvrent et essaient plusieurs instruments différents à chaque séance. Ils sont accueillis à Polynotes par l’équipe de professeur/es et prennent cinq cours d’instrument par groupes de trois enfants maximum. L’école met des instruments à la disposition des enfants pendant les cours.

Cette découverte a pour objectif d’aider les jeunes musiciens à choisir l’instrument qu’ils voudront pratiquer par la suite et à faire connaissance avec l’ambiance de l’école de musiques Polynotes.

Instruments proposés : alto, batterie, clarinette, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, guitare, harpe, piano, saxophone, trompette, trombone, ukulélé, violon, violoncelle.

Informations pratiques :

Dates : samedi 23 et dimanche 24 février 2024

Horaires : samedi 16h-18h / dimanche 10h-12h30

Lieu : Polynotes, 83 rue léon frot 75011 Paris

Tarif : 110€ + 2€ (adhésion à l’association)

Inscription et demande d’informations : accueil@polynotes.org

