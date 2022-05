WEEK END DECOUVERTE Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Catégories d’évènement: Castelnau-de-Guers

Hérault

WEEK END DECOUVERTE Castelnau-de-Guers, 4 juin 2022, Castelnau-de-Guers. WEEK END DECOUVERTE Castelnau-de-Guers

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 19:00:00

Castelnau-de-Guers Hérault 1er Week-End découverte à Castelnau de Guers Prenez soin de vous autrement autour de la bienveillance et du partage.

Découvrez de nombreux stands, ateliers et conférences.

Venez découvrir des professionnels de la médecine douce, des produits naturels, du bien-être, de la relaxation, soins, bijoux, minéraux etc… Tombola, buvette et restauration rapide sur place Venez découvrir des professionnels de la médecine douce, des produits naturels, du bien-être, de la relaxation, soins, bijoux, minéraux etc… +33 7 71 82 75 62 1er Week-End découverte à Castelnau de Guers Prenez soin de vous autrement autour de la bienveillance et du partage.

Découvrez de nombreux stands, ateliers et conférences.

Venez découvrir des professionnels de la médecine douce, des produits naturels, du bien-être, de la relaxation, soins, bijoux, minéraux etc… Tombola, buvette et restauration rapide sur place Castelnau-de-Guers

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-de-Guers, Hérault Autres Lieu Castelnau-de-Guers Adresse Ville Castelnau-de-Guers lieuville Castelnau-de-Guers Departement Hérault

Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-de-guers/

WEEK END DECOUVERTE Castelnau-de-Guers 2022-06-04 was last modified: by WEEK END DECOUVERTE Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers 4 juin 2022 Castelnau-de-Guers Hérault

Castelnau-de-Guers Hérault