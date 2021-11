Balleroy-sur-Drôme Balleroy-sur-Drôme Balleroy-sur-Drôme, Calvados Week-end de Théâtre Balleroy-sur-Drôme Balleroy-sur-Drôme Catégories d’évènement: Balleroy-sur-Drôme

Balleroy-sur-Drôme Calvados Balleroy-sur-Drôme La troupe de théâtre amateur des ball’ochons vous invite à venir aux représentations de leurs 2 pièces : ‘Quand les poules auront des dents’ – farce paysanne et ‘Sexy Flag’ – Comédie Vendredi et samedi à 20h30 et le dimanche à 14h30. Salle limitée à 100 places, réservation conseillée.

Pass sanitaire obligatoire. Association de théâtre amateur

