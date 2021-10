Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire, Haute-Loire Week-end de théâtre à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire

Haute-Loire

Week-end de théâtre à Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire, 18 novembre 2021, Aurec-sur-Loire. Week-end de théâtre à Aurec-sur-Loire 2021-11-18 – 2021-11-21

Aurec-sur-Loire Haute-Loire Aurec-sur-Loire EUR La Compagnie des Petits Moussaillons présente Mortelle Succession, Bernardine et l’Autorisation du 18 au 21 novembre à la Maison des Associations. amisduvieilaurec@gmail.com +33 4 77 35 26 55 http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Aurec-sur-Loire Adresse Ville Aurec-sur-Loire lieuville 45.36996#4.20061