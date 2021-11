Week-end de sensibilisation à la protection de l’environnement Grateloup-Saint-Gayrand, 27 novembre 2021, Grateloup-Saint-Gayrand.

Week-end de sensibilisation à la protection de l’environnement Place de la République Association « Amaçada » Grateloup-Saint-Gayrand

2021-11-27 – 2021-11-27 Place de la République Association « Amaçada »

Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne Grateloup-Saint-Gayrand

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, l’association Amaçada vous propose un «temps fort» de mobilisation pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens notamment de la réduction des déchets.

Samedi 27:

– 14h30-16h30 : Challenge Zéro Déchet – Par l’association Au Fil des Séounes.

– 16h30-18h30 : Ateliers de cuisine Anti-Gaspi en Famille.

– À partir de 19h00 : Débat, Soupe partagée et Auberge Espagnole.

Dimanche 28:

– 10h00-13h00 : Fresque du climat Par l’association Alternatiba 47.

– 10h00-13h00 : Et si… on dessinait le monde d’après ? Par l’association Alternatiba 47.

– 14h30-17h30 : Stand d’Information.

– 14h30-17h30 : Le Café Entraide.

– Réservation obligatoire au 06 70 33 30 76 ou evs.amacada@gmail.com.

– Prix libre et conscient.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, l’association Amaçada vous propose un «temps fort» de mobilisation pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens notamment de la réduction des déchets.

+33 5 53 89 25 54

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, l’association Amaçada vous propose un «temps fort» de mobilisation pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens notamment de la réduction des déchets.

Samedi 27:

– 14h30-16h30 : Challenge Zéro Déchet – Par l’association Au Fil des Séounes.

– 16h30-18h30 : Ateliers de cuisine Anti-Gaspi en Famille.

– À partir de 19h00 : Débat, Soupe partagée et Auberge Espagnole.

Dimanche 28:

– 10h00-13h00 : Fresque du climat Par l’association Alternatiba 47.

– 10h00-13h00 : Et si… on dessinait le monde d’après ? Par l’association Alternatiba 47.

– 14h30-17h30 : Stand d’Information.

– 14h30-17h30 : Le Café Entraide.

– Réservation obligatoire au 06 70 33 30 76 ou evs.amacada@gmail.com.

– Prix libre et conscient.

Association Amaçada Grateloup

Place de la République Association « Amaçada » Grateloup-Saint-Gayrand

dernière mise à jour : 2021-11-23 par