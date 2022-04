Week-end de retour à soi Charroux Charroux Catégories d’évènement: Allier

Charroux

Week-end de retour à soi Casa Bella (Ancien Le Relais de l'Orient) 7 grande rue Charroux

2022-06-10 – 2022-06-12

Charroux Allier Prenez le temps d’un week-end pour vous replacer au centre de votre existence, pour apprendre à mieux vous connaître .Cela dans le cadre verdoyant et calme de la Casa Bella à Charroux. contact@philippesarrade.fr +33 6 10 61 50 66 https://philippesarrade.onlc.fr/ Casa Bella (Ancien Le Relais de l’Orient) 7 grande rue Charroux

Charroux Casa Bella (Ancien Le Relais de l'Orient) 7 grande rue Allier

