Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Cette année nous avons le plaisir d’accueillir un artisan du patrimoine, Carole Renoncé,

Maître verrier à Jarzé, qui a repris l’entreprise à la suite de son père. L’entreprise existe depuis 1850. La restauration de vitraux anciens est sa spécialité, ainsi que la création de vitraux neufs de toutes les époques et de tous les styles. Venons à la source du Beau, du métier d’Art.

Rencontre et partage gratuits.

Carole Renoncé reçoit dans son atelier pour faire connaître ce beau métier de Maître-verrier aux multiples facettes de styles , de couleurs et d'époques .

