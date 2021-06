Week-end de réouverture au château de Pierrefonds Pierrefonds, 12 juin 2021-12 juin 2021, Pierrefonds.

Week-end de réouverture au château de Pierrefonds 2021-06-12 10:00:00 – 2021-06-13 12:00:00

Pierrefonds 60350

0 Le château de Pierrefonds célèbre sa réouverture. Venez profiter du parc et du monument en toute liberté, et laissez nous vous surprendre par une programmation festive.

Samedi 12 juin 2021

Réveillez vos sens !

10h30-12h30 et 14h-17h :

Envie d’insolite ? De voir le patrimoine autrement ? De vivre une expérience inoubliable ?

Laissez-vous guider par nos animateurs et initiez-vous à des jeux et exercices exploratoires complètement inédits !

Dimanche 13 juin 2021

Valses et impros…

10h30-17h

Nos artistes vous attendent pour quelques improvisations chorégraphiques et musicales, inspirées des danses et airs du Second Empire.

Par le collectif d’improvisation des professeurs des conservatoires de la ville de Paris, en collaboration avec l’association du Châtaignier.

Samedi 12 et dimanche 13 juin :

Pique-nique printanier

12h-14h :

Le parc du château* vous invite à l’ombre de ses arbres majestueux pour un pique-nique bucolique.

Couvertures, transats et chaises autorisées. Pique-nique non fourni. Merci d’apporter vos sacs poubelles et de repartir avec vos déchets.

*En cas d’intempéries, le parc pourra être fermé.

severine.cognasson@monuments-nationaux.fr +33 7 60 81 55 11 http://www.chateau-pierrefonds.fr/Actualites/Week-end-de-reouverture

CMN