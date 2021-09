Week-end de rentrée le 25 et 26 septembre 2021 MIE Labo 6, 25 septembre 2021, Paris.

Week-end de rentrée le 25 et 26 septembre 2021

du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à MIE Labo 6

Starting-Block accueil ses anciens et anciennes, nouvelles et nouveaux ou futures bénévoles, le 25 et 26 septembre à ses locaux pour un formidable week-end de rentrée. Un week-end pour se remettre dans les starting-blocks et repartir sur une nouvelle année riche en engagement. Au programme de ce week-end: Le samedi 25 septembre sera dédiée à la découverte ou la redécouverte de Starting-Block de son histoire à ses espaces d’engagement. Le dimanche sera consacré pour les nouvelles et nouveaux membres à une journée de formation “découverte de l’ECS”, afin de s’approprier les méthodes et pratiques de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Pour les autres, ce sera l’occasion de tester des jeux finalisés ou en cours de finalisation, pour ainsi contribuer à l’élaboration de nouveaux outils pédagogiques. Un week-end qui se veut riche en rencontres et en émulation d’engagement.

Le 25 et 26 septembre, bénévoles, membres du Conseil D’administration, salariées et volontaires se réuniront pour se rencontrer et préparer la rentrée de Start’.

MIE Labo 6 76 bis rue de Rennes 75006 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T17:30:00;2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T17:30:00