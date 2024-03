Week-end de lutte contre la noyade Piscine A. Sevestre Issy-les-Moulineaux, samedi 13 avril 2024.

Week-end de lutte contre la noyade Votre enfant est-il en sécurité dans l’eau? 13 et 14 avril Piscine A. Sevestre gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

Le saviez-vous ? La noyade reste la 1ère cause de mortalité des moins de 25 ans par accident de la vie courante.

Au programme de ce week-end exceptionnel :

Prévention et sensibilisation des risques auprès du grand public

Tests de niveau de natation gratuits pour les enfants

En partenariat avec la Société Nationale de Sauvetage en Mer, nos équipes se mobilisent et vous accueillent les 13 et 14 avril prochains lors de la seconde édition du week-end de lutte contre la noyade.

Les enfants auront la possibilité de déterminer leur niveau d’aisance aquatique en passant gratuitement les évaluations officielles du « Pass nautique », du « Savoir Nager en sécurité », et « Savoir nager en milieu naturel »

retrouvez tous le programme :

https://alfredsevestre.fr/actualite-2797-week-end-de-lutte-contre-la-noyade.html

Piscine A. Sevestre 70 bd gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://alfredsevestre.fr »}] [{« link »: « https://alfredsevestre.fr/actualite-2797-week-end-de-lutte-contre-la-noyade.html »}]