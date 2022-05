WEEK-END DE L’ORGUE Forbach Forbach Catégories d’évènement: 57600

Forbach 57600 Week-end de l’Orgue organisé par les Amis des Orgues à l’Eglise Protestante de Forbach. Samedi à 20h : Audition de musique d’ensemble du Conservatoire de Forbach. Participation des classes de chant, violon, alto, violoncelle, guitare, flûte à bec, orgue, clarinette. Entrée libre – plateau Dimanche à 16h : Concert avec l’Ensemble Vocalis, Ensemble Vocalis ; Victoria Lescalier, orgue ; Isabelle Feuillie, viole de gambe ; Thierry Ferré, direction. « Motets baroques italiens » : œuvres de Vivaldi, Lotti, Carissimi, Allegri…Entrée libre – plateau

Après le concert – petite restauration dans les jardins de l’église. Café, gâteaux, grillades, boissons, crêpes… ferrethierry7@gmail.com +33 6 23 58 81 96 http://www.amofor.fr/ Forbach

