Marmande Lot-et-Garonne EUR Samedi 2 avril à 20h30 : spectacle de Cédric Fernandez. Performance à la frontière entre le mentalisme et l’humour, avec animation musicale William Babin.

Dimanche 3 avril à 15h30 : Match d’improvisation théâtrale Lima vs Timy Toulouse. Samedi 2 avril à 20h30 : spectacle de Cédric Fernandez. Performance à la frontière entre le mentalisme et l’humour, avec animation musicale William Babin.

