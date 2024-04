Week-end de l’Ascension à Commarque visites guidées Route du Château de Commarque Les Eyzies, mercredi 8 mai 2024.

Les visites guidées à Commarque vous apportent un récit vivant et un éclairage historique sur la complexité de ce site à nulle autre pareil. Pour ce week-end prolongé, les 8, 9, 10 et 12 mai les visites seront programmées à 14h,15h15, 16h et 17h 15. Sans supplément de prix. Groupes réservez !

Les visites guidées à Commarque sont assurées par nos médiateurs culturels et étudiants en histoire, histoire de l’art et archéologie vous apportent un récit vivant et un éclairage historique sur la complexité de ce site à nulle autre pareil.

Suivez-les depuis la vallée du site jusqu’au corps de logis du château. Plongez-vous dans l’histoire du lieu au fil d’anecdotes historiques qui éveilleront votre curiosité et vous en apprendront davantage sur le riche passé du site. Pour ce week-end prolongé, les 8, 9, 10 et 12 mai, les visites seront programmées à 14h,15h15, 16h et 17h15. Sans supplément de prix. 9.8 9.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 10:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Route du Château de Commarque Château de Commarque

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

