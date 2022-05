Week-end de lancement de la saison touristique Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Au programme : visites libres et/ou commentées, visites flash, ateliers, et animations pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir les collections de nos Musées… [_**Découvrez la programmation complète sur le site internet du Musée des Beaux-Arts**_](https://mbarouen.fr/fr/agenda)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les 4 et 5 Juin 2022 Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

