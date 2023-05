Week-end de la rose à Bagatelle Parc de Bagatelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du samedi 03 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

.Tout public. payant Entrée du parc : 2,50 € – tarif réduit et gratuité sous conditions Le temps d’un week-end dans le parc de Bagatelle, venez assister à un événement festif dans un lieu exceptionnel, connu pour sa roseraie de renommée internationale. Elle présente aujourd’hui plus de 1 200 variétés de roses. A découvrir ou redécouvrir inlassablement. Au programme : Présentation du Jardin Botanique de Paris

Présentation du Jardin Botanique de Paris Conseils pour le bon entretien des rosiers

Visite de la roseraie – réservation sur place

Vote pour le prix du public

Atelier d’art floral – réservation sur place

Démonstration d »e greffage de rosiers

Démonstration d’hybridation de rosier (le samedi après-midi

Confection de roses pour la Haute Couture par les élèves du lycée Octave Feuillet

Jeux pour enfants

Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS)

Section Roses de la Société Nationale d’Horticulture de France

Vente de bouquets de fleurs

Vente de rosiers en pot

Vente de produits alimentaires et cosmétiques à base de rose

Baptême d’un rosier le samedi et le dimanche à 11 h

Concert le dimanche à 17 h

Buvette sur place Pour en savoir plus, lisez « le Parc de Bagatelle et son amie la rose » ou encore « Le Parc de Bagatelle, un écrin botanique à chaque saison ». Parc de Bagatelle Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://www.paris.fr/pages/le-jardin-botanique-de-paris-3539#tarifs-et-billetterie-en-ligne

