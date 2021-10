La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique WEEK-END DE LA MUSIQUE CLASSIQUE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique LES WEEK-ENDS CLASSIQUES – Du 22 octobre au 24 octobre / Du 29 octobre au 31 octobre PROGRAMMATION : LE VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

GREGOIRE HUMBERT – REPERTOIRE DE MUSIQUE CLASSIQUE (CHOPIN…) LE SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

​ “DES JARDINS et DES HOMMES” Patrick SCHEYDER, piano et conception, Allain BOUGRAIN DUBOURG et Abdelghani BENHELAL textes Musiques de Chopin, Bach, Schubert et Improvisations Textes de Sand, Hugo Baudelaire, Nougaro et Contes Kabyles. De Chopin à George Sand, de Nougaro à Hugo, l’écologie a une histoire. Saviez-vous que c’est George Sand et les peintres de Barbizon qui ont sauvé la forêt de Fontainebleau de l’abattage, dans les années 1850 C’est ainsi que Fontainebleau est devenu le premier espace naturel protégé au monde. Au travers de poésies, de contes et musiques de Kabylie, de musique Romantique, venez découvrir la belle histoire de l’écologie positive, dans l’harmonie entre l’humain et la Nature. Un spectacle a déguster en famille ! LE DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

JACQUES HUMBERT / GREGOIRE HUMBERT – « LE PIANO CINEMA » – REPERTOIRE DE MUSIQUE DE FILMS LE VENDREDI 29 OCTOBRE 2021

MARINE DE MONTI / GREGOIRE HUMBERT – DUO LE SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

FREDERIC LA VERDE – « LE PIANO ROUGE » LE DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

