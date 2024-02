Week-end de la femme Pont-et-Massène, dimanche 10 mars 2024.

Week-end de la femme. Un temps pour soi.

Venez profiter d’un week-end inédit pour prendre le temps de vous faire plaisir.

Une dizaine d’exposants seront présents et proposeront des stands entre ventes (Lingerie fait main, accessoires de mode, macramé, Lithothérapie, bols tibétains, Livres, Oracle, Bijoux, Poterie, couture…) et ateliers divers (massage, maquillage, tatouages et piercings, portage et accompagnement post-natal…)

Restauration sur place avec participation du restaurant Chalet du Lac, tarifs préférentiel sur un menu défini pour nos visiteurs.

Ainsi qu’une pause sucrée au petit chalet proche du parking (gaufres, crêpes, café etc…)

Quelques surprises supplémentaires à découvrir sur place. .

Début : 2024-03-10 10:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Salle des fêtes

Pont-et-Massène 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté liligeenumera@gmail.com

