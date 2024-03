Week-end de la Conservation Zoodyssée Villiers-en-Bois, samedi 25 mai 2024.

Week-end de la Conservation Venez découvrir les actions de conservation menées par Zoodyssée et ses partenaires. Deux journées dédiées à la préservation de la faune et la flore d’Europe le 25 et 26 mai 2024 à Villiers en Bois. 25 et 26 mai Zoodyssée Accès libre aux ateliers et conférences une fois s’être affranchie de son billet d’entrée sur le parc. Tarif réduit pour tous à l’occasion de ce week-end.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T13:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T13:30:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Chaque année, le dernier week-end de mai, Zoodyssée fête la conservation de la Biodiversité et la Nature. Le parc met en avant ses programmes de préservation de la faune et la flore auropéenne soutenus par des fonds européens. C’est l’occasion pour ses visiteurs de découvrir les actions menées in-situ et ex-situ par l’équipe et ses partenaires. Stands, ateliers, expositions, conférences de 13:30 à 18:00 en continu sur les deux journées du 25 et 26 mai.

Zoodyssée route du chêne margot, Virollet 79360 VILLIERS EN BOIS Villiers-en-Bois 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

conservation Biodiversité