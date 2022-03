Week-end de la conservation à Zoodyssée Zoodyssée Villiers-en-Bois Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le temps d’un week-end, Zoodyssée se propose de célébrer l’Europe en mettant le focus sur ses projets financés par les fonds FEDER. Des expositions, stands et ateliers seront proposés aux visiteurs du parc animalier le week-end du 7 et 8 mai. – Une exposition sur la Biodiversité du concours photo du CEBC 2021 [https://www.cebc.cnrs.fr/concours-photo/](https://www.cebc.cnrs.fr/concours-photo/) – Des stands de valorisation des élevages conservatoires : l’outarde canepetière, le vison d’Europe, la cistude d’Europe. – Des ateliers du centre d’étude biologique de Chizé sur les travaux de recherche menés par les équipes du laboratoire.

Accès libre tous les après-midi une fois s’être affranchie de son billet d’entrée sur le parc.

Forum et ateliers. Présentation des élevages conservatoires et du soutien de l’Europe. Rencontres avec les acteurs de la recherche et de la conservation de la Nature. Zoodyssée route du chêne margot, Virollet 79360 VILLIERS EN BOIS Villiers-en-Bois Deux-Sèvres

