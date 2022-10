Week-end de la BD Noves, 5 novembre 2022, Noves.

Week-end de la BD

Médiathèque Marc Mielly Rue Louis Vouland Noves Bouches-du-Rhne Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly

2022-11-05 – 2022-11-06

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly

Noves

Bouches-du-Rhne

Un Week-end de la BD étoffé !



Samedi 5 Novembre :

De 10h à 12h, à la Médiathèque Municipale Marc Mielly : Atelier BD « Voyage en bande dessinée » (10 à 12 participants de 10 à 15 ans) avec Amandine Puntous.

Embarquez dans les bagages de l’artiste globetrotteuse Amandine Puntous, qui vous présentera son travail d’autrice de BD reportage à travers le monde. Venez apprendre à réaliser votre toute première page de bande dessinée, tout en découvrant de nouveaux horizons inconnus, de l’Afrique de l’ouest aux îles d’Asie du sud-est.

Après avoir choisi votre destination, vous recevrez une enveloppe secrète d’explorateur : votre laissez-passer pour une aventure de deux jours, dans laquelle vous créerez votre propre héros de BD. Vous lui ferez vivre des aventures fantastiques grâce à l’art de la narration dessinée, case après case, et bulle après bulle. Bon voyage !



De 14h à 18h, à la salle des Expositions de la Mairie : Séance de dédicaces avec les auteurs. Table « Jeux et ateliers de découverte BD ».

De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h, salle des Expositions de la Mairie : Ateliers La Fabrique à BD de la BNF (sur inscription).

A 18h30, au Cinéma L’Eden : « Narcisse », par Zenzika, BD Concert, d’après la bande dessinée de Chanouga. A partir de 12 ans – Durée : 1h05.

L’étonnante histoire vraie d’un mousse échoué et abandonné sur les côtes australiennes, de sa vie chez les indigènes et de son retour en Europe. Une grande saga maritime et humaine





Dimanche 6 Novembre :

De 10h à 12h, à la salle des Expositions de la Mairie : Séance de dédicaces avec les auteurs.

A 11h, à la salle des Expositions de la Mairie : Rencontre avec Chanouga à propos de Narcisse Pelletier.

De 14h à 18h, à la salle des Expositions de la Mairie : Séance de dédicaces avec les auteurs. Table « Jeux et ateliers de découverte BD ».

De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h, à la salle des Expositions de la Mairie : Ateliers La Fabrique à BD de la BNF (sur inscription).

A 18h, au Cinéma L’Eden : Projection du film « Le Petit Nicolas » d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.

Le Comité Animations Culturelles et Tourisme de la Mairie de Noves, organise le week-end de la BD.

+33 4 90 24 43 07

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly Noves

dernière mise à jour : 2022-10-07 par