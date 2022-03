Week-end de formation à l’écriture du roman Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Week-end de formation à l’écriture du roman Bibliothèque Andrée Chedid, 9 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

Composée d’un enseignement théorique, d’exercices pratiques, de temps d’écriture et de moments de partage, la formation propose une méthodologie pas à pas, basée sur les techniques américaines de “creative writing”. Contenu de la formation : structurer une histoire,

construire une trame narrative,

caractériser des personnages,

écrire des dialogues…

… et bien d’autres thématiques ! Samedi 9 et dimanche 10 juillet, 10h-17h.

Paris intramuros (adresse exacte communiquée aux participants après inscription).

240€ le week-end (repas non inclus). Places limitées à 11 participants.

