### Démonstrations, ateliers, camp médiéval, tir à l’arc, fables théâtrales, tout un programme vous attend ! **Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 :** * Démonstration de taille de pierre. * Atelier de dessin. * Présentation de broderie médiévale, métier à tisser, objets en bois. * Tir à l’arc. * Exposition dans la chapelle. * Camp médiéval. **Dimanche à 15h00 :** * Fables théâtrales bestiaires, présentées par Nicolas Avril du Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Gratuit. Entrée libre.

Abbaye Notre-Dame de l'Étanche Deuxnouds-aux-Bois, 55300 Lamorville Deuxnouds-aux-Bois Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00

