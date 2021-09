Week-end de découvertes au château Château de Morlanne, 18 septembre 2021, Morlanne.

Week-end de découvertes au château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Morlanne

### Découvrez la forteresse médiévale de Gaston Fébus et la Collection Ritter : visite libre, parcours sonore « Au temps de Fébus » et parcours numérique « la Quête du Graal » vous attendent ! Se munir de votre smartphone (bien chargé et avec un accès internet) et de vos écouteurs pour télécharger les applications des parcours : Listeners et/ou Graaly.

Visite libre et parcours sonore gratuits. Parcours numérique 10€ / équipe de 5 personnes. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Château de Morlanne Carrère du château, 64370 Morlanne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00