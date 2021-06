Week-end de découverte des activités sportives « J’peux pas j’ai sport » Avranches, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Avranches.

Week-end de découverte des activités sportives « J’peux pas j’ai sport » 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-04 17:00:00

Avranches Manche Avranches

Chaussez vos baskets, le sport est de retour à Avranches !

Week-end d’animations ouvertes à tous. Plusieurs clubs et associations sportives vont proposer des initiations pluridisciplinaires en plein-air et en intérieur le matin à partir de 10h jusqu’à 12h et l’après-midi de 14h à 17h, à titre gratuit.

Enfants, adultes, seniors…des initiations pour tous ont été envisagées. C’est donc le moment idéal pour oser se lancer, essayer de nouvelles pratiques sportives.

Rendez-vous à la base de kayak de Parisy pour vous exercer au paddle, au canoë ou encore au kayak accompagné du Canoë Club (pas de baptême le dimanche après-midi), des activités d’accrobranche seront également mises en place par le Club d’Escalade de l’Avranchin.

Au stade Fenouillère, au haras et à la salle Duchesnay, pour la découverte du basket, du karaté, du tennis, du handball, du Taï Chi Chuan, du yoga, de la zumba, du tir à l’arc…, et au centre aquatique Aquabaie pour pleins de jeux aquatiques.

N’oubliez pas d’enfiler vos baskets et de penser à prendre votre maillot de bain !

https://www.avranches.fr/actualites/chaussez-vos-baskets-le-sport-est-de-retour-a-avranches/

