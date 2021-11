Rennes Les Champs Libres,Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Week-end de clôture – Projection de Overseas de Sung-A Yoon Les Champs Libres,Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Week-end de clôture – Projection de Overseas de Sung-A Yoon Les Champs Libres,Rennes, 27 novembre 2021, Rennes. Week-end de clôture – Projection de Overseas de Sung-A Yoon

Les Champs Libres, Rennes, le samedi 27 novembre à 16:30

SAMEDI 27 NOVEMBRE 16H30 / Overseas de Sung-A Yoon Belgique / France / 2019 / 90 min / Iota production / Les films de l’œil sauvage / VOST Aux Philippines, on envoie les femmes en masse à l’étranger comme aides ménagères ou nounous. Elles laissent souvent derrière elles leurs propres enfants, avant de se jeter dans l’inconnu. Dans un centre de formation au travail domestique, un groupe de candidates au départ se préparent au mal du pays et aux maltraitances qui pourraient les atteindre. Lors d’exercices de jeux de rôles, les femmes se mettent tant dans la peau de l’employée que des employeurs.

GRATUIT

SAMEDI 27 NOVEMBRE aux Champs Libres I 16h30 I Overseas de Sung-A Yoon (90 min ) Les Champs Libres,Rennes 35000, Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T16:30:00 2021-11-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres,Rennes Adresse 35000, Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres,Rennes Rennes