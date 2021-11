Rennes Les Champs Libres,Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Week-end de clôture – Projection de Les autres chemins d’Emmanuelle Lacosse Les Champs Libres,Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Week-end de clôture – Projection de Les autres chemins d’Emmanuelle Lacosse Les Champs Libres,Rennes, 28 novembre 2021, Rennes. Week-end de clôture – Projection de Les autres chemins d’Emmanuelle Lacosse

Les Champs Libres, Rennes, le dimanche 28 novembre à 16:30

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 16h30 I Les autres chemins de Emmanuelle Lacosse France / 2021 / 88 min / Les films de la pluie Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. Son parcours est celui d’un homme tiraillé entre un mode de vie reçu en héritage et les injonctions de la société. Voyageur à la croisée des chemins, Francki revendique sa différence et espère garder sa liberté. Alors il esquive et tente des équilibres précaires pour faire cohabiter ses deux mondes. Les problématiques s’enchaînent et l’obligent, les rêves changent, les espoirs restent.

GRATUIT

DIMANCHE 28 NOVEMBRE aux Champs Libres I 16h30 I Les autres chemins d’Emmanuelle Lacosse (88 min ) Les Champs Libres,Rennes 35000, Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T16:30:00 2021-11-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Les Champs Libres,Rennes Adresse 35000, Rennes Ville Rennes lieuville Les Champs Libres,Rennes Rennes