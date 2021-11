Rennes Les Champs Libres,Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Week-end de clôture – Projection de Akeji, le souffle de la montagne de Mélanie Schaan et Corentin Leconte Les Champs Libres,Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Champs Libres, Rennes, le dimanche 28 novembre à 14:30

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 14h30 I Akeji, le souffle de la montagne de Mélanie Schaan et Corentin Leconte France / 2020 / 72 min / Mille et Une films / VOST Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako semblent avoir toujours vécu dans cet ermitage, parmi les animaux et les esprits de la nature. Saison après saison, Asako cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, Akeji prie et s’adonne à la peinture. Le cycle de la nature semble immuable. Et le temps des humains se fissure.

GRATUIT

