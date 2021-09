Week-end de cinéma 2. La question des pédagogies alternatives, leur histoire et leur présent en Europe Palais des Beaux-Arts de Lille, 21 novembre 2021, Lille.

Palais des Beaux-Arts de Lille, le dimanche 21 novembre à 10:00

Par Jean-François Rey, Sandra Alvarez de Toledo, Olivier Pagani, Joanna Grudzinska. **10h00** : **Introduction à la projection du film Journal d’un maître d’école (Diario di un maestro), Vittorio De Seta (Italie, 1973, 4h30’, couleur, vostf)** « Le choix fondamental, ça a été de ne pas faire de film ; en réalité, nous avons fait une école et nous l’avons filmée » : tel est l’état d’esprit de Vittorio de Seta (Il mondo perduto, 1953-59, Banditi a Orgosolo, 1961, La Sicilia revisitata, 1980 et In Calabria, 1993) quand il tourne en 1971 Diario di un maestro avec les enfants du quartier dans leurs propres rôles, mais des acteurs dans le rôle du maître, ou du directeur. Diffusé deux ans plus tard à la télévision italienne, la RAI, les trois premiers épisodes furent suivis par une moyenne de 12 millions de spectateurs et le dernier par 20 millions, et le film fut l’objet d’un débat à l’échelle nationale. On doit, en 2019, aux éditions L’Arachnéen, sur une idée et avec un livre de Federico Rossin, l’édition en DVD qui sort cette œuvre d’un oubli français. **10h15 > 12h30** : **Projection des épisodes 1 (70’) et 2 (65’) du film Journal d’un maître d’école (Diario di un maestro), film de Vittorio De Seta (Italie, 1973, 4h30’, couleur, vostf)** Un jeune maître d’école d’origine napolitaine, Bruno D’Angelo, est nommé en cours d’année à l’école élémentaire de Tiburtino, une banlieue populaire de Rome. On lui confie la classe la plus difficile, avec des garçons turbulents et presque tous redoublants. Beaucoup d’élèves manquent à l’appel. Le maître et les élèves s’entendent pour aller chercher les garçons manquants. Lors de cette sortie, un élève est blessé au visage. De retour en classe, le directeur fait irruption et cherche le coupable. D’Angelo objecte qu’il n’est pas nécessaire de faire un procès. Irrité, le directeur le convoque. **14h30 > 17h00** : **Projection des épisodes 3 (65’) et 4 (68’) du film Journal d’un maître d’école (Diario di un maestro)** À proximité de l’école, une pelleteuse démolit des logements tandis que les habitants délogés manifestent. Les élèves assistent à la scène. En classe, une discussion s’engage sur le logement social, les élèves se révélant très concernés par la question. Les élèves de la classe de D’Angelo sont de plus en plus actifs et impliqués. Le maître aborde l’histoire de la seconde guerre mondiale en les invitant à interroger leur famille, parents et grands-parents. Avec tous les récits collectés, repris et corrigés en classe, les élèves composent et impriment un journal de classe intitulé Ne pas tuer. Puis ils s’attaquent à la question du travail des enfants. **17h15 : Débat à l’issue des projections**

Gratuit. Entrée libre sans réservation

10h : Introduction au Journal d’un maître d’école, Vittorio De Seta 10h15 > 12h30 : Projection des épisodes 1 et 2 du Journal d’un maître d’école 14h30 > 17h : Projection des n° 3 et 4 17h15 : Débat

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T19:15:00