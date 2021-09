Week-end de cinéma 1. La question des pédagogies alternatives, leur histoire et leur présent en Europe Palais des Beaux-Arts de Lille, 20 novembre 2021, Lille.

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 20 novembre à 16:45

Citéphilo a décidé de maintenir en 2021 le week-end de cinéma qui n’a pu se tenir en 2020, ce qui avait alors privé notre thème « Transmettre, Eduquer, Instituer » d’un temps de débat public sur l’école, débat dont l’urgence est aujourd’hui ravivée par ce qui est arrivé à l’école dans cette crise du coronavirus. **16h45** : **Introduction du week-end de cinéma** Ce week-end de cinéma poursuit l’intérêt toujours manifesté par Citéphilo pour des parcours d’éducateurs libres (comme nos initiatives antérieures sur Fernand Deligny) et propose de revenir sur l’histoire et le présent des luttes et des propositions pour « une autre école » qui ont traversé l’Europe de l’entre-deux-guerres mondiales, comme les documente avec rigueur, et la richesse d’archives rares, le film de Joanna Grudzinska (Révolution Ecole, 1918-1939), jusqu’à l’actualité la plus récente de ces inventions pédagogiques, dont témoigne le film d’Olivier Pagani (Romani Street View), réalisé il y a cinq ans dans la métropole lilloise. S’imposait alors le passage par les années ’70 et par le film majeur (Journal d’un maître d’école) du cinéaste italien (et sicilien) Vittorio de Seta (1923-2011) qui mit son immense talent de documentariste au service de la réalisation d’une « fiction pédagogique » inspirée par sa lecture du livre Un ano a Pietralata où Albino Bernardini, un instituteur disciple de Célestin Freinet, racontait, en 1968, une année de son expérience dans une école de la banlieue de Rome. **17h15 > 18h30** : **Projection du film Romani Street View, d’Olivier Pagani (France, 75’, couleur, 2015)** Romani Street View raconte le voyage de six familles et les 3 000 km qui séparent leur village de Roumanie de l’école primaire de Mons-en-Barœul, près de Lille. Distance virtuellement abolie par l’usage, initié par le maître d’école, de Google Street. Outre la fabrique du film elle-même, cette application va servir de vecteur pédagogique à Olivier Pagani, réalisateur de films, adepte de l’héritage de Célestin Freinet et professeur des écoles pour enfants dont le français n’est pas la langue maternelle, pour mobiliser ses élèves et aussi rencontrer, hors de l’école, leurs parents. « Ces familles, qu’on imagine toujours sur les routes, nous parlent de la seule chose qui les anime vraiment : pouvoir un jour pointer un petit carré sur la carte et dire “c’est ma maison” ». **18h45 > 20h15** : **Projection du film Révolution école, 1918-1939, film de Joanna Grudzinska (France, 2016, 1h25’, couleur et N&B)** Au lendemain de la première guerre mondiale, dans une Europe traumatisée, des pédagogues pensent qu’un monde sans violence est possible, qu’il est de réformer en profondeur l’éducation pour construire la paix, de transformer les fabriques de la soumission (et de « braves soldats ») en écoles pour des individus libres. En France, en Autriche, au Royaume-Uni, en Pologne, en URSS, en Italie, des personnalités comme Maria Montessori (en Italie), Célestin Freinet (en France), Ovide Decroly (en Belgique) ou Alexander Neill (en Ecosse) vont profondément changer la pensée de l’éducation, en plaçant l’enfant au cœur de l’enseignement : autonomie, mixité, apprentissage par les sens, contact avec la nature sont au cœur de leurs préoccupations. À contre-courant des sociétés blessées et sclérosées qui sont les leurs, ils tentent, par tous les moyens, d’inventer une autre école. Un pédagogue suisse, Adolphe Ferrière, les réunit au sein d’un mouvement dont il sera le centre névralgique : la Ligue Internationale de l’Education Nouvelle, créée sur le modèle de la Société des Nations. Vingt ans plus tard, alors que les débats agités de la Ligue se muent en véritable scission entre les pragmatiques et les idéalistes, la montée des fascismes vient faire échouer les alliances et sceller les destins individuels : le rêve s’écroule, à l’orée d’une nouvelle guerre.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

16h45 : Introduction sur les luttes et propositions pour une autre école 17h15 > 18h30: Film Romani Street View d’Olivier Pagani 18h45 > 20h15 : Film Révolution école de Joanna Grudzinska

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



2021-11-20T16:45:00 2021-11-20T20:30:00