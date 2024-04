Week-end de brocante Urçay, samedi 6 juillet 2024.

Week-end de brocante Urçay Allier

Grand week-end de brocante, 2 jours pour chiner sur les bords du Cher. Nombreux stands et nombreuses animations les 6 et 7 Juillet.

Buvette et restauration sur place.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Plage du Cher

Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes mairie-urcay@wanadoo.fr

L’événement Week-end de brocante Urçay a été mis à jour le 2024-04-10 par Montluçon Tourisme