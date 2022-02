Week end d’ateliers Urban Sketching / croquis urbain avec l’artiste Lapin Bourges, 14 mai 2022, Bourges.

2022-05-14 – 2022-05-15

65 EUR L’Office de tourisme vous propose 3 sessions de dessin uniques en leur genre, en participant à cette initiation au croquis urbain, grâce à 3 ateliers de 3 heures (samedi matin et après midi , dimanche matin) ouverts à tous publics à partir de 12 ans. C’est l’artiste LAPIN qui vous accompagnera au cours de ces ateliers participatifs et collaboratifs grâce à un format créatif et inventif.

Au programme ? La couleur, le portrait, la perspective et la narration comptent parmi les thématiques de ce week-end de dessin à Bourges.

Vos réalisations seront valorisées au travers d’une exposition qui sera organisée par l’Office de Tourisme afin de mettre en lumière l’ensemble des croquis !

Alors à vos crayons, Lapin vous attends ! Ouverture de la billetterie le 14 avril

Le week-end du 14 mai, l’Urban Sketching débarque à Bourges !

(Re) découvrez la Capitale du Berry armez de votre carnet de dessin, votre palette d’aquarelle et de vos stylos gels !

+33 2 48 23 02 60

