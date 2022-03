Week-end créativité & bien être Grande-Rivière Château, 22 avril 2022, Grande-Rivière Château.

Week-end créativité & bien être les Cernois Lieu-dit Les Cernois Grande-Rivière Château

2022-04-22 – 2022-04-24 les Cernois Lieu-dit Les Cernois

Grande-Rivière Château Jura

EUR 320 320 WEEK-END CRÉATIVITÉ & BIEN-ÊTRE au chalet des Cernois à Grande-Rivière Château avec

Annabel Mantion-Fayolle, artiste peintre et art-thérapeute.

Imaginez : vous arrivez dans l’après-midi au chalet pour vous installer tranquillement, découvrir avec l’équipe et les autres participants au stage !

Samedi et dimanche, deux journées pour vous ressourcer : ateliers créatifs à visée bien-être, avec peinture, modelage d’argile, land art, collage, écriture, dessin tout cela dans un cadre accueillant et sécurisant.

Une rando accompagnée et un sauna sont offerts au cours du séjour !

Ce stage est prévu pour adultes et adolescents à partir de 16 ans, mais vous pouvez venir en famille : de nombreuses activités sur place ou à proximité possible pour les personnes qui ne suivent pas le stage !

Tarifs 320 € comprenant : pension complète, matériel d’art, sauna et randonnée

Inscriptions / renseignements : www.lescernois.com / 03.84.60.18.67 / lescernois@wanadoo.fr

lescernois@wanadoo.fr +33 3 84 60 18 67 https://www.lescernois.com/

les Cernois Lieu-dit Les Cernois Grande-Rivière Château

