Week-end créatif pour un Noël DIY Pau, 3 décembre 2022, Pau.

Week-end créatif pour un Noël DIY

11 Rue de Bordeu Ateliers Hybrides Pau Pyrnes-Atlantiques Ateliers Hybrides 11 Rue de Bordeu

2022-12-03 – 2022-12-04

Ateliers Hybrides 11 Rue de Bordeu

Pau

Pyrnes-Atlantiques

Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h, les Ateliers Hybride organisent pour la deuxième fois un week-end créatif pour un Noël DIY, personnalisé et original !

Venez fabriquer vos propres cadeaux à offrir à vos proches, créez des objets pleins d’amour et vraiment uniques. Retrouvez aussi notre boutique de créateurs et dénichez des cadeaux faits-main et locaux à mettre sous le sapin ! Mes petits lutins me disent à l’oreille, que Yuri nous concoctera de délicieux plats le midi (menu unique le samedi et Ramen le dimanche sur réservation 07 84 89 03 60) et des gourmandises à déguster l’après-midi. Des mini-séances photos de Noël seront aussi programmées du côté du studio photo.

De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis, se faire plaisir ou faire plaisir !

Entrée libre. Tout public. Tarif de l’atelier en fonction de l’objet réalisé (de 10 à 30 euros).

+33 7 88 51 51 05

fabrique de noël

Ateliers Hybrides 11 Rue de Bordeu Pau

