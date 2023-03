WEEK-END CRÉATEURS Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny, 24 mars 2023, Villers-lès-Nancy .

WEEK-END CRÉATEURS

Parc du Château de Mme de Graffigny Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Parc du Château de Mme de Graffigny

2023-03-24 10:00:00 – 2023-03-24 20:00:00

Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Parc du Château de Mme de Graffigny

Villers-lès-Nancy

Meurthe-et-Moselle

Créateurs présents au Week-end Créateurs

Du 24-25-26 Mars 2023

1) Isabelle Says, Rêvons la Terre

2) Evelyne Thiery, Bijoux façonnés à la main,

3) Stéphanie Danjou, Maroquinerie Contemporaine,

4) Marion Bui, Vannerie d’exploration,

5) Damien Barragan Verre d’acier

6) Catherine Lignier Maroquinerie en liège

7) Lorène & Hirohiko Kamiya, Charcoal Eskimeït, l’Art du charbon de bois Japonais

8) Cerfav, Pôle national d’innovation Art Verrier

9) Angélique Zrak, Design Textile et Passementerie

10) Nadège Esselin, Fil à bois, Création de Luminaires,

11) Alexandre Doucet, sculpteur sur Fer

12) Francois Grignon, Marqueterie, Tableau

13) Nathalie Coutereau, Col Porteur d’élégance

14) Marite Braster, Plasticienne,

15) Ania Mikula, La Mikula Créations de Chaussures,

16) Camille Guillemain, Bijoux,

17) Élisabeth Jud, Lilichatock,Modiste,

18) Anne Marie Verron, Sculptures Textiles

19) Sandrine Marrucho, Didine et Tralala, Cuir imprimé maison

20) Gildas François, le Coq et le Crapaud, Création & Restauration

21) Olivier Lamy-Pithos, Solark

22) Valentin Fix, GLASS STARDUST VERRERIE A LA FLAMME

23) Josyane Schneider, Sculptrice Céramiste

Quinzaine des Créateurs, Artistes présents du 21 mars au 02 avril 2023

1) Charles Macaire Charlot et Cie, Invité d’honneur, Créateurs de Sculpture et luminaires en papier froissé,

2) Laetitia Bontems, Artiste Sculpteur contemporain

3) JC Cronel, Artiste Plasticien, Métal, Plâtre, Résine,

4) Cathy Ballay, Artiste Peintre

Quinzaine des créateurs, Week-end Créateurs et Exposition Jeunes talents

Edition mars 2023

Voici arrivé la 21ième Edition du week-end créateurs organisée par L’Association Tendance Création et Idalina Création dans les beaux salons du Château de Mme de Graffigny ou cette année se retrouverons 23 créateurs issus des Métiers d’At Régionaux Grandest et des Ateliers d’Art de France.

La Quinzaine des Créateurs dont ce sera la quinzième édition, aura lieu simultanément dans la Galerie d’exposition du Château de Mme de Graffigny. Trois Créateurs et une Artiste Peintre seront présents.

« Charles Macaire, Charlot et Cie», Créateurs de Sculpture et luminaires en papier froissé, sera L’Invité d’honneur de cette nouvelle édition de la Quinzaine des Créateurs mars 2023.

Valentin Fix fera des démonstrations de verre à la Flamme tout au long du Week-end Créateurs.

Dans la salle des fêtes Jean Ferrat du centre des écraignes, le public pourra admirer l’exposition des œuvres d’une douzaine de Jeunes Talents Métiers d’Art dont ce sera la septième édition.

L’ensemble des Artisans d’Art présent sur ce salon et cette exposition, auront le plaisir de vous présenter et vous faire découvrir leur travail. Toutes les facettes de l’Artisanat D’Art régional et national seront représentées.

En place depuis 20 ans à Villers les Nancy, cet évènement dans sa globalité est devenu un rendez-vous incontournable pour le public. La sélection rigoureuse des participants, la qualité artistique de chacun d’eux et la diversité des métiers présentés sur ce salon et cette exposition contribuent à la notoriété de cet évènement printanier.

L’ensemble des Créateurs et Artisans d’Art présent lors de cet évènement réserveront un très bon accueil aux visiteurs, tout ceci au cœur d’un cadre exceptionnel.

L’accès au Week-end Créateurs, à la Quinzaine des Créateurs et dans la salle des fêtes Jean Ferrat sera Gratuit.

Week-end Créateurs :

-Nocturne du vendredi 24 mars 2023 : 16 heures – 20 heures

-Samedi 25 mars 2023 : 10 heures – 20 heures sans interruption

-Dimanche 26 mars 2023 : 10 heures – 18h30mn sans interruption

Quinzaine des Créateurs : Du mardi 21 mars 2023 au dimanche 02 avril 2023

-Tous les jours de la semaine : 14 heures-19 heures

-Vendredi 24 mars 2023 : 14 heures – 20 heures

-Samedi 25 mars 2023 : 10 heures – 20 heures

-Dimanche 26 mars 2023 : 10 heures – 18h30mn -Lundi 27 mars 2023 : fermée

-Samedi 01 et dimanche 02 avril 2023 : 10 heures – 18h30mn

Exposition Jeunes Talents :

Samedi 25 mars 2023 : 10 h – 19 heures, sans interruption.

Dimanche 26 mars 2023 : 10 h – 18h30mn, Sans Interruption.

Idalina

+33 6 09 69 55 16

orangegraphique.fr- Photos Charles Macaire-JC Cronel

Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Parc du Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2023-03-03 par