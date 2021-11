Week-end Coups de coeur Galerie Rive Mauve, 20 novembre 2021, Meung-sur-loire.

Week-end Coups de coeur

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Galerie Rive Mauve

La Galerie Rive Mauve vous propose un véritable concentré de bonnes idées autour de l’art et de la création. Pendant ces 2 jours, découvrez : une exposition particulière de sculptures et tableaux; la nouvelle collection des bijoux chics et stylés de la créatrice Metael, un choix d’objets décoratifs très tendance, des oeuvres littéraires poétiques et photographiques inédites. Et ne manquez pas l’artiste peintre et portraitiste talentueux, Pierre Beaufils, qui pourra réaliser votre portrait à l’encre ou dessiner d’après photos ! Adulte ou enfant, Pierre Beaufils sait rendre avec beaucoup d’émotion les traits familiers de ses modèles. Le dimanche, Dinah présentera tout l’aprè-midi, les bijoux aux charmes indéniables, de Pierre Lang.

Galerie Rive Mauve 8 Rue des Chènevières, Meung-sur-loire Meung-sur-loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:00:00