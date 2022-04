Week-end couples Lisieux, 18 juin 2022, Lisieux.

Sanctuaire de Carmel 31 Rue du Carmel Lisieux

2022-06-18 – 2022-06-19

Lisieux Calvados

La famille Martin mène une vie ordinaire où Dieu occupe la première place. En regardant le mariage de Louis et Zélie, nous comprenons qu’il était un cadeau de Dieu à l’Eglise. Leur amour l’un pour l’autre a été fécond bien au-delà de tout ce qu’ils ont pu accomplir par leur propre sainteté ! Ce couple nous invite à être attentifs, à accepter Dieu comme présent dans les événements de nos vies, aussi confus et douloureux qu’ils puissent être, dans la totale confiance. La famille Martin montre à nos familles, parfois confrontées aux épreuves, aux difficultés, qu’il existe un chemin de bonheur dans lequel s’unissent l’amour et l’espérance. Ce chemin c’est le Christ.

A Lisieux vous irez à la découverte de l’histoire ordinaire d’une famille pour qui la devise est « Dieu premier servi ».

Auprès de Louis et Zélie Martin, vous pourrez prendre le temps de vous poser et ainsi remettre votre vie de couple, de famille devant le Seigneur. Accompagnés par des prêtres et des laïcs, à travers des temps en groupe ou personnels, vous irez à la découverte de l’histoire de leur couple, de leur foyer qui nous parle si bien comme en écho, de la vie de chacune de nos familles. Entre échange, enseignement, réflexion, prière, renouvellement des promesses du mariage et détente, vous pourrez confier votre union à l’intercession des saints Louis et Zélie Martin devant leur Châsse à la Basilique Sainte Thérèse.

Sanctuaire de lisieux

Sanctuaire de Carmel 31 Rue du Carmel Lisieux

