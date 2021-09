Pellevoisin Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Indre, Pellevoisin Week-end couples (Frère Laurent) Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin Catégories d’évènement: Indre

Possibilité d’arriver le vendredi soir, ayant dîné ou avec un pique-nique. Accueil le samedi matin à partir de 10h ; messe à 11h30 et déjeuner à 12h30 ; premier enseignement à 14h30. Fin du week-end à 15h30. Ceux qui le souhaitent peuvent prolonger leur séjour jusqu’aux vêpres et à l’adoration du Saint-Sacrement. Tél. 02 54 39 06 49 ou E-mail : [[sanctuaire@pellevoisin.net](mailto:sanctuaire@pellevoisin.net)](mailto:sanctuaire@pellevoisin.net) « Couples en chemin avec Marie : courage, confiance et calme. » Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre

2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T00:00:00 2022-03-06T15:30:00

